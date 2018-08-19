Бенфіка – ПАОК: Хачеріді та Шахов потрапили в заявку на матч

Наставник ПАОКа Александар Станоєвіч визначився із заявкою на матч 4-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Бенфіки.

Українські легіонери ПАОКа Євген Хачеріді та Євген Шахов вирушать з командою на перший матч 4-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Бенфіки, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Головний тренер грецького клубу Александар Станоєвіч визначив 21 футболіста, які будуть змагатись за вихід у групповий етап ЛЧ.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 21 серпня, початок о 22:00.

Нагадаємо, в минулому раунді команда українських легіонерів вибила з розіграшу ЛЧ московський Спартак.

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