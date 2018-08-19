Бенфіка – ПАОК: Хачеріді та Шахов потрапили в заявку на матч

Україна — 18:05 264
-
Десна перемагає Карпати завдяки помилкам воротаря і судді в перші 45 хвилин
-
Манчестер Сіті розтрощив Хаддерсфілд, Уотфорд впевнено переміг БернліАнглія — 17:41 160
-
"Якого біса Ярмоленко не в основі – він має вийти на Арсенал": фанати Вест Хема відреагували на гру українця в АПЛАнглія — 16:44 3609
-
"Їдь в київське Динамо, хоч голим бігай там", – у Росії обурені вчинком Федоріва, який відвернувся від їхнього прапораРосія — 16:05 3866
-
Зінченко знову не потрапив у заявку Манчестер Сіті – цього разу на матч із ХаддерсфілдомАнглія — 14:49 432
Всі новини