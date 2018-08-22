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Бенфіка –​​​​​​​ ПАОК –​​​​​​​ 1:1 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

09:12 527 Читать на русском
Бенфіка –​​​​​​​ ПАОК –​​​​​​​ 1:1 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу
Бенфіка –​​​​​​​ ПАОК –​​​​​​​ 1:1 / ФК ПАОК

ПАОК Євгена Хачеріді та Євгена Шахова на виїзді зіграв внічию з Бенфікою. Дивіться відео голів та огляд матчу.

У першому матчі раунду плей-офф Ліги чемпіонів Бенфіка вдома приймала ПАОК, у складі якого на заміну з'явився Євген Шахов. Наприкінці першого тайму Піцці реалізував пенальті та вивів португальську команду вперед.

У другому таймі віце-чемпіону Греції вдалось зрівняти рахунок після удару Варда Амра. У підсумку, ПАОК здобув стратегічно важливу виїзну нічию.

Ліга чемпіонів, 4-й кваліфікаційний раунд, перший матч

Бенфіка – ПАОК – 1:1

Голи: Піцці, 45+1 (пен) – Варда, 76

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, перші матчі

Бенфіка - ПАОК: Вівторок 21 серпня 2018

Бенфіка
Матч завершено
1 : 1
ПАОК
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Ліга чемпіонів Відеоновини Бенфіка - ПАОК Бенфіка Бенфіка ПАОК ПАОК
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