ПАОК Євгена Хачеріді та Євгена Шахова на виїзді зіграв внічию з Бенфікою. Дивіться відео голів та огляд матчу.

У першому матчі раунду плей-офф Ліги чемпіонів Бенфіка вдома приймала ПАОК, у складі якого на заміну з'явився Євген Шахов. Наприкінці першого тайму Піцці реалізував пенальті та вивів португальську команду вперед.

У другому таймі віце-чемпіону Греції вдалось зрівняти рахунок після удару Варда Амра. У підсумку, ПАОК здобув стратегічно важливу виїзну нічию.

Ліга чемпіонів, 4-й кваліфікаційний раунд, перший матч

Бенфіка – ПАОК – 1:1

Голи: Піцці, 45+1 (пен) – Варда, 76