Бенфіка прийматиме Карабах у матчі першого туру основного етапу Ліги чемпіонів 2025/26. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині "Футбол 24".

Матч Бенфіка – Карабах відбудеться сьогодні, 16 вересня. Стартовий свисток на Ештадіу да Луж пролунає о 22:00 за київським часом.

Карабах повертається: в офісі – турки, на полі – футзаліст і бразильський поляк, тренер перевершив навіть Сімеоне

Де дивитися Бенфіка – Карабах? Пряма трансляція гри доступна на сервісі Megogo за умови наявності підписки. За головними подіями матчу також можна стежити у текстовому онлайні Футбол 24.

До заявок команд потрапили відразу троє українців. Воротар Анатолій Трубін та хавбек Георгій Судаков розпочнуть матч у стартовому складі Бенфіки. Останнього навіть зробили "обличчям" у соцмережах. Натомість вінгер Олексій Кащук залишився у запасі Карабаха.

Стартовий склад Бенфіки: Трубін – Дедіч, Сілва, Отаменді (к), Даль – Ріос, Барренечеа – Аурснес, Судаков, Шельдеруп – Павлідіс.

Стартовий склад Карабаха: Кохальскі – Сілва, Мустафазаде, Медіна, Джафаргулієв – Педро Бікальйо, Янковіч – Леандро Андраде, Каді, Зубір (к) – Дуран.