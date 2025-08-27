Бенфіка та Фенербахче зійдуться в матчі-відповіді останнього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію гри шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Матч Бенфіка – Фенербахче відбудеться сьогодні (27 серпня). Стартовий свисток на Ештадіу та Луж пролунає о 22:00 за київським часом.

Трубін кличе Судакова до Бенфіки – "орли" не можуть домовитись із Шахтарем щодо ціни трансферу

Де дивитися гру Бенфіка – Фенербахче? Пряма трансляція буде доступна на Megogo за наявності підписки. За головними подіями також можна буде стежити в текстовому онлайні Футбол 24.

Анатолій Трубін розпочне матч у основі Бенфіки. Українець просидів у запасі гру чемпіонату проти Тондели (3:0), але на Лігу чемпіонів очікувано повернув собі місце. Перша зустріч з Фенербахче завершилась нульовою нічиєю, тому все вирішиться саме сьогодні. Переможець проб'ється у основний етап ЛЧ, а невдаха впаде у Лігу Європи.

Стартовий склад Бенфіки: Трубін – Дедіч, Сілва, Отаменді (к), Даль – Ріос, Барренечеа – Аурснес, Баррейро, Актюркоглу – Павлідіс.

Стартовий склад Фенербахче: Ліваковіч – Мюлдюр, Шкріняр (к), Остерволде – Семеду, Амрабат, Фред, Браун – Шиманскі – Таліска, Ен-Несірі.