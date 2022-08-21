Перепустки на виїзний поєдинок киян треба оформляти у два етапи.

Вже у вівторок, 23 серпня, вирішиться єврокубкова доля Динамо в сезоні 2022/23. У виїзному матчі за вихід у груповий етап Ліги чемпіонів "біло-сині" спробують взяти реванш у Бенфіки за домашню поразку 0:2. Вболівальники киян можуть підтримати своїх улюбленців на Ештадіу да Луж, однак, аби потрапити на стадіон у Лісабоні, слід виконати певні вимоги.

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За повідомленням офіційного сайту Динамо, квитки для фанатів української команди будуть персоналізовані та продаватимуться після оформлення попередньої заявки на придбання. Алгоритм придбання квитка наступний:

1. До 16:00 понеділка (22 серпня) оформити заявку на придбання квитка у гостьовий сектор за посиланням. Важливо! Заповнені дані для оформлення квитка обов'язково мають збігатися з документом особи, яка відвідає матч.

2. У день матчу придбати свій персоналізований квиток у спеціальній гостьовій касі, яка розташована біля Eusébio Statue. Продаж здійснюватиметься з 09:00 до 15:00 за місцевим часом у день матчу. Вартість квитка – 30 євро.

Нагадаємо, поєдинок між Бенфікою та Динамо стартує о 22:00.

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