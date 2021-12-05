Лісабонське дербі ще більше похитнуло позиції наставника Бенфіки Жорже Жезуша. Матч з Динамо у Лізі чемпіонів може визначити долю 67-річного коуча.

Після поразки від Спортінга (1:3) частина керівництва Бенфіки виступає за негайні зміни на тренерському містку, інформує Record.

Деякі функцінери "орлів" вважають, що команда зовсім не прогресує під керівництвом Жезуша. Ба більше, вони начебто вимагають звільнити головного тренера ще до матчу з Динамо.

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Чи не єдиним захисником досвідченого фахівця залишається президент клубу Руй Кошта, який не збирається рубати з плеча. Жезуш може отримати ще кілька матчів на покращення гри і результатів.

Динамо – такий собі "день Х" для тренерського штабу "орлів". Бенфіка гарантувала собі участь у ЛЄ, але на Да Луж мріють про плей-офф Ліги чемпіонів. Тим паче, завдання – не надскладне: потрібно обігрувати Київ і сподіватися, що Барса не переможе у Мюнхені.

Тим часом президент Фламенго Маркос Брас підливає масла у вогонь свіжою заявою щодо можливого повернення Жезуша: "Це не просто припущення, а реальна опція". Нагадаємо, що під керівництвом португальця "червоно-чорні" вигравали чемпіонат Бразилії і Кубок Лібертадорес.

До слова, Бенфіка перебуває на третій позиції чемпіонату Португалії (31 очко). Порту і Спортінг вирвались вперед на 4 бали.

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