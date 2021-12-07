"Як перед матчем з Баварією минулого туру, так і зараз тренер каже, аби ми просто показали хороший футбол і кайфували від гри. Також за бонуси, які передбачені у Лізі чемпіонів. Чи змінилась Бенфіка з нашого попереднього матчу? Практично не змінилась, зважаючи на те, що нам Містер показував на розборах ігор.

Бенфіка – Динамо: передматчева прес-конференція Мірчі Луческу – про довгий переліт, рівень киян та непередбачуваність ЛЧ

Думаю, зараз їм важче у психологічному плані. До першої гри у Києві вони підходили після серії перемог, до того ж вихід до Ліги чемпіонів через кваліфікацію дав їм певний стимул. Зараз у них справи йдуть не зовсім добре. Думаю, вони мають проблему в психології. А з погляду на тактичну модель наші суперники не змінилися.

Затримка у Борисполі? Особливо не вплинуло. Просто пізніше лягли спати і пізніше повечеряли. Добре, що прилітаємо за два дні, і є час відпочити. Матч Бенфіки проти Спортінга? Дивилися, але не весь матч – нам демонстрували нарізку гри, фрагменти, ігрові зони, на які слід звернути увагу. Думаю, завтра Містер ще більш детально розповість нам, як ми маємо діяти на полі.

Що завтра покаже Динамо? В ідеалі завтра хотілося б зіграти так, як ми провели другий тайм матчу-відповіді з Баварією", – цитує Сидорчука офіційний сайт Динамо.

Поєдинок Бенфіка – Динамо відбудеться 8 грудня, початок – о 22:00. Кияни не мають шансів піднятися з 4-го місця, а от команда Романа Яремчука ще претендує на 1/8 фіналу. Для цього лісабонцям слід перемагати киян і сподіватися, що Барселона не обіграє Баварію в Мюнхені.

Інтриги 6 туру ЛЧ: Зінченко проти демонів минулого, 5 останніх путівок у плей-офф, Динамо та інші українці вирішують все