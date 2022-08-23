Півзахисник Динамо Микола Шапаренко поділився очікуваннями від матчу-відповіді з Бенфікою в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Ми хочемо показати гідну гру, яка відповідає рівню Ліги чемпіонів, звісно, ми будемо агресивними. Вважаю, у першому поєдинку ми показали хорошу гру, але не реалізували свої моменти. Завтра постараємося виправитися", – наводить слова Шапаренка офіційний сайт Динамо.

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Нагадаємо, матч-відповідь між Бенфікою і Динамо відбудеться у вівторок, 23 серпня, у Лісабоні. Початок зустрічі о 22:00. Перша зустріч завершилась впевненою перемогою "орлів" – 0:2.

Додамо, що Шапаренко зіграв вже у 5 матчах у новому сезоні (виключно в кваліфікації Ліги чемпіонів), в яких не зміг відзначитись результативними діями.

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