"У Португалії, напевно, вважають, що динамівцям буде складніше, адже Бенфіці потрібно лише виграти. При цьому необхідно, щоб Барселона в гостях обіграла Баварію, що малоймовірно, тому що німецька команда зараз виглядає дуже сильно. Проте я не вважаю, що Динамо буде важче. На них не тисне результат, тому можна і потрібно зіграти у свою гру, комбінаційно, сильно не бігти вперед, а чекати на помилки супротивника. Єдина проблема для киян – це відсутність швидкого нападника.

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Чи експериментуватиме Луческу зі складом? Ні. Можливі одна-дві заміни, не більше. Знову ж таки, незважаючи на те, що Динамо з турнірного погляду ні на що не претендує, престиж та фінансовий бонус ніхто не скасовував. Але з іншого боку, попереду у киян дуже важливий матч чемпіонату проти Зорі, в якому "біло-синім" не можна втрачити очки, тому, як у цій ситуації зробить Мірча Луческу, знає лише він один.

Динамо зможе зіграти яскраво? Це буде непросто, бо це не чемпіонат України. Можна спробувати зіграти емоційно, чимось здивувати опонента. А позитивний результат важливий хоча б навіть у плані психології, щоб до наступного євросезону підійти впевненіше.

Чи зможе Яремчук забити Динамо? Футболіст завжди має підвищену мотивацію, якщо він грає проти своєї колишньої команди. Тому я не виключаю, що якщо форвард вийде на поле, то зможе залишити свій "автограф" у воротах Динамо.

Насамперед хотілося б побачити цікавий футбол. Чекаю від Динамо забитого гола, все-таки не варто закінчувати груповий раунд з одним м’ячем в активі. Нічия? Все може бути, але я не здивуюсь, якщо динамівці і виграють у цьому поєдинку. Знову ж таки, на киян не тисне психологічний тягар, на відміну від португальців", – поділився Саленко в коментарі Рейтинг букмекерів.

Поєдинок Бенфіка – Динамо відбудеться 8 грудня, початок – о 22:00. Кияни не мають шансів піднятися з 4-го місця, а от команда Романа Яремчука ще претендує на 1/8 фіналу. Для цього лісабонцям слід перемагати киян і сподіватися, що Барселона не обіграє Баварію в Мюнхені.

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