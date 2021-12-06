УЄФА призначив суддів на поєдинок 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між португальською та українською командами.

Головним арбітром поєдинку між Бенфікою та Динамо буде німець Деніз Айтекін, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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На лініях йому допомагатимуть співвітчизники – Крістіан Дітц і Маркус Зінн. Четвертим рефері буде Тобіас Райхель, а за VAR відповідатиме Бастіан Данкерт.

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До слова, Айтекін декілька разів перетинався з Динамо. У лютому 2014-го німець зафіксував виїзну нічию з іспанською Валенсією (0:0) у матчі 1/16 фіналу Ліги Європи, а у березні 2015-го "біло-сині" розгромили на НСК Олімпійський англійський Евертон (5:2) у 1/8 фіналу ЛЄ. У поточному сезоні німець констатував провал Шахтаря у стартовому турі групового етапу Ліги чемпіонів з Шерифом (0:2).

Цікаво, що у березні 2017-го саме Айтекін зафіксував розгромну перемогу Барселони над ПСЖ з рахунком 6:1 у матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ (після 1:4 у першому поєдинку) і деякі іспанські ЗМІ натякають, що каталонці в особі німця можуть отримати несподівану допомогу (нічия Бенфіки виведе "блаугранас" з групи навіть у разі поразки від Баварії).

Нагадаємо, поєдинок між Бенфікою та Динамо відбудеться у середу, 8 грудня. Початок зустрічі о 22:00.

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