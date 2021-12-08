Бенфіка та Динамо обрали кольори, в яких зіграють сьогодні в матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Кияни вперше у цьому сезоні зіграють у чорно-зелених кольорах – своєму третьому комплекті форми, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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Воротар "біло-синіх" зіграє у сірому екіпіруванні. Бенфіка ж вийде на матч з Динамо у традиційних червоних футболках та білих шортах (голкіпер у жовтих кольорах). Додамо, що кияни лише вдруге зіграють у третьому комплекті – попередній раз стався в минулому сезоні в матчі з Маріуполем.

Додамо, що поєдинок Бенфіка – Динамо відбудеться вже сьогодні, 8 грудня, початок – о 22:00. Кияни не мають шансів піднятися з 4-го місця, а от команда Романа Яремчука ще претендує на 1/8 фіналу. Для цього лісабонцям слід перемагати киян і сподіватися, що Барселона не обіграє Баварію в Мюнхені.

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