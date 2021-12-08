"Шанси Динамо на позитивний результат у грі з Бенфікою? 50 на 50. Так, португальці фаворити цього протистояння, але над Динамо, на відміну від Бенфіки, не висить тягар відповідальності за результат. Всі ми будемо вболівати за "біло-синіх", дуже б хотілося, щоб хоч одна українська команда заробила перемогу в нинішній Лізі чемпіонів. Киянам точно не буде складніше в плані психології. Хоча, звичайно, я б побажав Динамо опинитися в ситуації, в якій перебуває Бенфіка, що має шанси на продовження боротьби в Лізі чемпіонів.

Бенфіка – Динамо: передматчева прес-конференція Мірчі Луческу – про довгий переліт, рівень киян та непередбачуваність ЛЧ

При цьому, не варто забувати, що у киян накопичилася втома, були проблеми з вильотом в Лісабон, та й сам переліт довгий. До того ж, ми знаємо, як сильно на своєму полі виступають підопічні Жорже Жезуша. Тим не менш, у Динамо в складі досить досвідчених футболістів, у яких за спиною і єврокубковий досвід, і не один десяток матчів у складі національної команди. Тож, подивимося, які вільності нададуть своєму супернику підопічні Мірчі Луческу, і що самі динамівці зможуть показати.

Я вважаю, що з такими опонентами, як Баварія, Барселона і Бенфіка, наш квартет інакше, як група смерті, не назвеш. Ну, і варто визнати, що за багатьма ігровими компонентами Динамо поступається своїм візаві. Рівень вітчизняного чемпіонату не дозволяє на рівних грати в Європі. У Прем'єр-лізі немає такого напруження, такої інтенсивності, як у тій же Лізі чемпіонів.

Пріоритети Динамо? Амбітний тренер завжди скаже, що найважливіший матч – найближчий. Можливо, що під час матчу з Бенфікою будуть ухвалюватись якісь стратегічні рішення – когось поміняють. Хоча вся Європа грає через три дні на четвертий, тому не бачу нічого страшного, якщо найсильніший склад зіграє сьогодні і в неділю із Зорею", – розповів Кардаш у інтерв'ю Команда№1.

Матч Бенфіка – Динамо відбудеться вже сьогодні, 8 грудня, початок – о 22:00. Кияни не мають шансів піднятися з 4-го місця, а от команда Романа Яремчука ще претендує на 1/8 фіналу. Для цього лісабонцям слід перемагати киян і сподіватися, що Барселона не обіграє Баварію в Мюнхені.

Бенфіка – Динамо: анонс матчу Ліги чемпіонів