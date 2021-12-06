Борт з українською командою нарешті вилетів у напрямку Лісабона, де 8 грудня динамівці зіграють проти Бенфіки.

Спочатку виліт Динамо був запланований на 16:00, але вже в аеропорту Бориспіль стало відомо про наявність технічних проблем з повітряним судном. Усунути їх не вдалося, відтак авіакомпанія надала київській команді інший літак.

Як наслідок, динамівці вилетіли в Португалію з 4-годинним запізненням – за інформацією ресурсу Flightradar24, це трапилося о 20:05. Відповідно, у Лісабон українська команда прибуде вже вночі. У зв'язку з цим Мірча Луческу завтра дозволить футболістам поспати на годину довше.

До слова, однією із причин виходу з ладу чартерного літака, яким мали летіти динамівці, є його старість і перевищення терміну експлуатації, повідомляє Meta Ratings.

Поєдинок Бенфіка – Динамо відбудеться 8 грудня, початок – о 22:00. Кияни не мають шансів піднятися з 4-го місця, а от команда Романа Яремчука ще претендує на 1/8 фіналу. Для цього лісабонцям слід перемагати киян і сподіватися, що Барселона не обіграє Баварію в Мюнхені.

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