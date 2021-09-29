Ветеран каталонців Жерар Піке точно не може записати собі в актив поєдинок другого туру Ліги чемпіонів проти Бенфіки.

Гра у 34-річного оборонця не пішла вже зі старту. На 12-й хвилині Піке сфолив проти форварда "орлів" Романа Яремчука, за що навіть побачив перед собою жовте "світло".

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Цей момент ніяк не вплинув на гру Жерара – він не встигав на м'яч, чимало порушував правила та робив помилки. Це все не подобалось Рональду Куману і той замінив його. Замість досвідченого Піке на 33-й хвилині на поле вийшов 17-річний Гаві.

Зауважимо, до протистояння з Бенфікою в активі Жерара було 6 матчів та одне взяття воріт у поточній кампанії.

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