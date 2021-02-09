Матч 1/16 Ліги Європи Бенфіка – Арсенал перенесений з Лісабона в Рим, повідомляє The Guardian.

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У Англії діють жорсткі обмеження для осіб, які відвідують Португалію, тому "каноніри" ризикували потрапити на тривалий карантин. Існує велика імовірність, що на нейтральному полі відбудеться і другий поєдинок. Бенфіка та Арсенал є однією з найіменитіших пар на стадії 1/16 ЛЄ – матчі відбудуться 18 і 25 лютого.

Нагадаємо, раніше через коронавірусні обмеження в Британії перенесли і матч Ліги чемпіонів – РБ Лейпциг прийматиме Ліверпуль не вдома, а на будапештській Пушкаш Арені.

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