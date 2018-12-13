Бенфіка – АЕК – 1:0 – відео гола та огляд матчу

У матчі 6 туру Ліги чемпіонів Бенфіка мінімально обіграла АЕК. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів, 6 тур, група Е

Бенфіка – АЕК – 1:0

Гол: Грімальдо,88

Вилучення: Ганалопулос, 86

Ліга чемпіонів: Баварія та Аякс розписали феєричну нічию, Бенфіка вирвала перемогу над АЕКом

Матч Бенфіки та АЕКа багатим на моменти не був, проте на останніх хвилинах господарі таки зуміли вийти вперед. Допомогло цьому вилучення Ганалопалуса. Українець Дмитро Чигринський провів на полі весь матч з капітанською пов'язкою. Португальці навесні гратимуть у Лізі Європи, АЕК попрощався з єврокубками.