Чемпіонат Італії 2020/21, 2-й тур

Кальярі – Лаціо – 0:2

Голи: Лаццарі, 4, Іммобіле, 74

Сампдорія – Беневенто – 2:3

Голи: Квальярела, 8, Коллі, 18 – Кальдірола, 33, 72, Летіція, 88

Інтер – Фіорентина – початок о 21:45

Лаціо пропускав перший тур, тож старт нового сезону припав на виїзний матч проти Кальярі. Він почався успішно: вже на 4-й хвилині Марушіч увірвався на лівий край штрафного та подав точно на голову Лаццарі, який замкнув з метру – 0:1. До перерви рахунок не змінився, однак в середині другого тайму все той же Марушіч виконав другий асист – Адам викотив пас під удар Іммобіле в дальній кут. 0:2. Саме з цим рахунком римляни й поїхали додому.

Кальярі підсилився захисником Ювентуса

Сампдорія у рідних стінах приймала Беневенто. Госты проводили перший матч в еліті після повернення, однак почали жахливо – вже до 18-ї хвилини генуезці покарали суперника за грубі помилки в штрафному, забивши два голи (відзначились Квальярелла та Коллі). Втім, ще на 33- хвилині капітан Кальдірола ударом з відскоку метрів з 11-ти відквитав один гол, а в середині другого тайму він же замкнув подачу Капрарі з кутового – 2:2! Ба більше: підопічні Піппо Інзагі пішли вперед і на 88-й хвилині вирвали перемогу завдяки потужному удару Летіції з дистанції – 2:3! Сампдорія капітулювала.

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