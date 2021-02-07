Сампдорія розписала бойову нічию із Беневенто
В рамках недільної програми 21-го туру Серії А Беневенто та Сампдорія не виявили сильнішого. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Італії 2020/21, 21-й тур
Беневенто – Сампдорія – 1:1
Голи: Капрарі, 55 – Кейта, 80
Мілан – Кротоне – початок о 16:00
Удінезе – Верона – початок о 16:00
Парма – Болонья – початок о 19:00
Лаціо – Кальярі – початок о 21:45
Недільну ігрову програму відкривав поєдинок Беневенто – Сампдорія. У першому таймі команди багато фолили (рефері вручив 4 "гірчичника"), однак голів не забивали. Було кілька моментів у генуезців, але обійшлось без особливої гостроти.
Доля Гаттузо в Наполі залежить від двох найближчих матчів – на місце Ріно сватають іменитих наставників
Після перерви господарі розіграли швидку комбінацію у штрафному суперника, результатом якої став удар Капрарі з гострого кута – 1:0. Гравці Сампдорії одразу пішли в атаку, але зрівняти змогли аж на 80-й – відзначився Кейта. Після цього темп гри сповільнився і фінальний свисток зафіксував бойову нічию – 1:1.