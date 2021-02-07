В рамках недільної програми 21-го туру Серії А Беневенто та Сампдорія не виявили сильнішого. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2020/21, 21-й тур

Беневенто – Сампдорія – 1:1

Голи: Капрарі, 55 – Кейта, 80

Мілан – Кротоне – початок о 16:00

Удінезе – Верона – початок о 16:00

Парма – Болонья – початок о 19:00

Лаціо – Кальярі – початок о 21:45

Недільну ігрову програму відкривав поєдинок Беневенто – Сампдорія. У першому таймі команди багато фолили (рефері вручив 4 "гірчичника"), однак голів не забивали. Було кілька моментів у генуезців, але обійшлось без особливої гостроти.

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Після перерви господарі розіграли швидку комбінацію у штрафному суперника, результатом якої став удар Капрарі з гострого кута – 1:0. Гравці Сампдорії одразу пішли в атаку, але зрівняти змогли аж на 80-й – відзначився Кейта. Після цього темп гри сповільнився і фінальний свисток зафіксував бойову нічию – 1:1.

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