Беневенто підсилився екс-форвардом Мілана
07:30 - Читать на русском
Філіппо Індзагі продовжує укріплювати свою команду перед стартом у Серії А.
Форвард Дженоа Джанлука Лападула став гравцем Беневенто, повідомляє офіційний сайт "відьм".
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30-річний нападник уклав угоду з клубом до 30 червня 2023 року. Сума трансферу – 4 млн євро.
Нагадаємо, попередній сезон Джанлука провів на правах оренди в Лечче, за який забив 11 голів у 25 поєдинках Серії А. Раніше футболіст також виступав за Парму, Чезену, Пескару і Мілан.
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