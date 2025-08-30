Евертон переміг на виїзді Вулверхемптон (3:2) у матчі третього туру АПЛ. Дивіться голи та огляд матчу на "Футбол 24".

Віталій Миколенко повернувся у старт Евертона після травми та відіграв повний виїзний матч проти Вулверхемптона.

Уже на 7-й хвилині українець запустив атаку, яка завершилася першим голом: його подачу замкнув Бету після скидки партнера – 1:0. На 21-й хвилині Хван замкнув простріл із правого флангу й зрівняв рахунок.

У другому таймі Евертон знову вийшов уперед, і саме Миколенко став на початку гольової атаки, накривши суперника біля його воріт. Втім, на 79-й хвилині українець припустився позиційної помилки – Родріго Гомеш вискочив з-за його спини та скоротив відставання Вулверхемптона.

