Бенефіс Лєвандовскі у відеоогляді матчу Шальке – Баварія – 0:3

Баварія здобула першу перемогу у рамках нового сезону Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Чемпіонат Німеччини 2019/20, 2-й тур

Шальке – Баварія – 0:3

Голи: Лєвандовскі, 20 (пен), 50, 75

Баварія впевнено переграла Шальке, Хоффенхайм у неймовірному матчі дотиснув Вердер: 2-й тур Бундесліги, матчі суботи

Мюнхенська Баварія у 2 турі Бундесліги на виїзді зіграла проти Шальке, який ніяк не може продати вінгера Євгена Коноплянку. Вже на 20-й хвилині чинний чемпіон Німеччини заробив пенальті, який реалізував Роберт Лєвандовскі. По перерві поляк ще двічі вразив ворота "кобальтових" і, " рекордмайстер" здобув свої перші 3 очки.

Баварія після двох турів має 4 пункти і відстає від Борусії Д на 2 очки. Шальке набрав загалом 1 очко.