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Бенефіс Лєвандовскі у відеоогляді матчу Шальке – Баварія – 0:3

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Бенефіс Лєвандовскі у відеоогляді матчу Шальке – Баварія – 0:3
Баварія / ФК Баварія

Баварія здобула першу перемогу у рамках нового сезону Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу.

 
Роберт Лєвандовскі 19’
Роберт Лєвандовскі 50’
Роберт Лєвандовскі 75’
19’ Роберт Лєвандовскі
50’ Роберт Лєвандовскі
75’ Роберт Лєвандовскі

Чемпіонат Німеччини 2019/20, 2-й тур

Шальке – Баварія – 0:3

Голи: Лєвандовскі, 20 (пен), 50, 75

Баварія впевнено переграла Шальке, Хоффенхайм у неймовірному матчі дотиснув Вердер: 2-й тур Бундесліги, матчі суботи

Мюнхенська Баварія у 2 турі Бундесліги на виїзді зіграла проти Шальке, який ніяк не може продати вінгера Євгена Коноплянку. Вже на 20-й хвилині чинний чемпіон Німеччини заробив пенальті, який реалізував Роберт Лєвандовскі. По перерві поляк ще двічі вразив ворота "кобальтових" і, " рекордмайстер" здобув свої перші 3 очки.

Баварія після двох турів має 4 пункти і відстає від Борусії Д на 2 очки. Шальке набрав загалом 1 очко.

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Шальке Шальке Німеччина Шальке - Баварія Баварія Баварія
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