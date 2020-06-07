Бенефіс Костевича та феєричний камбек Леха у відеоогляді матчу проти Заглембе

Заглембе відкрив рахунок вже на 8-й хвилині з пенальті – відзначився Стажинські. Згодом Крістіан Гютк'єр відновив рівновагу, реалізувавши вихід віч-на-віч. Втім, до перерви господарі забили ще двічі – Живец головою вразив дальній кут після навісу з флангу Костевича, а ще за кілька хвилин екс-карпатівець зіграв рукою та "привіз" пенальті, який реалізував Стажинські.
Лех зумів уникнути поразки лише наприкінці гри. Спочатку Костевич записав до свого активу гольовий пас на Камінскі, який обвідним ударом в дальній кут скоротив відставання. А згодом українець ще й заробив пенальті – після його навісу захисник Заглембе зіграв рукою. Рамірес з пенальті був влучним. 3:3 – підсумок феєричного матчу.