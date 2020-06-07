Бенефіс Костевича та феєричний камбек Леха у відеоогляді матчу проти Заглембе

Український захисник Володимир Костевич став одним із головних персонажів матчу 28-го туру чемпіонату Польщі Заглембе – Лех (3:3). Дивіться відео голів та огляд поєдинку.

Чемпіонат Польщі, 28 тур

Заглембе – Лех – 3:3

Голи: Стажинські, 8 (пен), 40 (пен), Живец, 26 – Гютк'єр, 21, Камінскі, 77, Рамірес, 88 (пен)

У стартовому складі Леха вийшли українські флангові захисники – Володимир Костевич та Богдан Бутко. Обоє провели на полі всю гру.

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Заглембе відкрив рахунок вже на 8-й хвилині з пенальті – відзначився Стажинські. Згодом Крістіан Гютк'єр відновив рівновагу, реалізувавши вихід віч-на-віч. Втім, до перерви господарі забили ще двічі – Живец головою вразив дальній кут після навісу з флангу Костевича, а ще за кілька хвилин екс-карпатівець зіграв рукою та "привіз" пенальті, який реалізував Стажинські.

Лех зумів уникнути поразки лише наприкінці гри. Спочатку Костевич записав до свого активу гольовий пас на Камінскі, який обвідним ударом в дальній кут скоротив відставання. А згодом українець ще й заробив пенальті – після його навісу захисник Заглембе зіграв рукою. Рамірес з пенальті був влучним. 3:3 – підсумок феєричного матчу.

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