Атлетіко обіграв Ельче в рамках 15-го туру "Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

"Матрацники" завершили період перед ЧС-2022 жахливою серією, набравши лише одне очко в трьох матчах. Відновити сезон належало матчем проти найгіршої команди ліги. Осічки в цьому матчі допустити не можна було.

Атлетіко переміг Ельче у матчі з трьома вилученнями, піднявшись на третю позицію в Ла Лізі

Героями Атлетіко стали Антуан Грізманн та Жоау Феліш. Вони постійно тримали у напрузі оборону суперника і, зрештою, організували перший гол. Другий у свій актив записав Альваро Мората. Вийшло красиво, але курйозно. Матч не був надто "брудним", але футболісти примудрилися заробити три вилучення на дві команди.

Завдяки цій перемозі Атлетіко бодай тимчасово піднявся на третє місце в турнірній таблиці Ла Ліги. Ельче залишається найгіршою командою не лише Іспанії, а й усіх топ-5 ліг Європи.