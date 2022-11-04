Перед матчем у Роми та Лудогорця була однакова кількість очок, але римлян влаштовувала лише перемога – через поразку Болгарії у матчі першого кола.

Шахтар отримав потенційних суперників у плей-офф Ліги Європи – можлива зустріч з Роналду чи Моурінью

На перерву команди пішли за рахунку 0:1 – вінгеру Лудогорця Ріку вдався слаломний прохід крізь опорну зону римлян, і такий же блискучий удар здалеку.

У перерві Жозе Моурінью зробив відразу три заміни, після яких Рома нарешті заграла так, як мала грати з перших хвилин. Героєм другого тайму став Ніколо Дзаньйоло, який з'явився на заміну: він заробив обидва пенальті (які реалізував Пеллегріні), а наприкінці зустрічі забив сам. Після не менш красивого слаломного проходу та удару по м'ячу між ніг воротареві Лудогорця.