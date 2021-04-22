В рамках 31-го туру іспанської Прімери Реал на виїзді без проблем здолав Кадіс. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Мадридці оформили остаточний результат ще до перерви. Головним героєм зустрічі став Карім Бензема, який оформив дубль та віддав результативний пас на Альваро Одріосолу. Для останнього забитий м'яч став дебютним за клуб, кольори якого він захищає ще з сезону 2018/19.

Реал із дублем і асистом Бензема знищив Кадіс та захопив лідерство у Ла Лізі

Завдяки набраним трьом пунктам підопічні Зідана зрівнялись з Атлетіко (у обох колективів по 70 залікових пунктів), але очолили турнірну таблицю за результатами очних зустрічей (у "матрацників" в запасі одна гра).