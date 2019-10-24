toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ДИНАМО - КОПЕНГАГЕН СЕНТ-ЕТЬЄН - ОЛЕКСАНДРІЯ ЛІГА ЄВРОПИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Бендтнер назвав оптимальний результат для Копенгагена у матчі з Динамо

19:33 462 Читать на русском
Бендтнер назвав оптимальний результат для Копенгагена у матчі з Динамо
Ніклас Бендтнер / ekstrabladet.dk

Форвард Копенгагена Ніклас Бендтнер поділився очікуваннями від матчу 3-го туру групового етапу Ліги Європи проти київського Динамо.

 

"Цей матч буде відрізнятися від моїх попередніх в Україні. У Копенгагена є чотири очки після двох турів, хочемо продовжити серію без поразок.

Динамо – Копенгаген: анонс матчу Ліги Європи

Звичайно, налаштовуємося на перемогу, але не виключаю, що матч буде рівним. При таких умовах, нічия буде теж позитивним результатом. Ні, не відчуваю себе зіркою, я просто частина команди", – цитує Бендтнера Футбол News.

Нагадаємо, матч Динамо – Копенгаген відбудеться вже сьогодні, 24 жовтня, початок о 22:00.

Копенгаген: тренер пережив смерть, шанс для епатажного "лорда", вбиті мрії Дніпра – найцікавіше про суперника Динамо

blog_ava
Динамо – Копенгаген: анонс матчу Ліги Європи
Теги
Динамо - Копенгаген Ніклас Бендтнер Ніклас Бендтнер Копенгаген Копенгаген Ліга Європи
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
1
хв
Динамо
22:00
Копенгаген
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук