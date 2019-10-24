Бендтнер назвав оптимальний результат для Копенгагена у матчі з Динамо

Форвард Копенгагена Ніклас Бендтнер поділився очікуваннями від матчу 3-го туру групового етапу Ліги Європи проти київського Динамо.

"Цей матч буде відрізнятися від моїх попередніх в Україні. У Копенгагена є чотири очки після двох турів, хочемо продовжити серію без поразок.

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Звичайно, налаштовуємося на перемогу, але не виключаю, що матч буде рівним. При таких умовах, нічия буде теж позитивним результатом. Ні, не відчуваю себе зіркою, я просто частина команди", – цитує Бендтнера Футбол News.

Нагадаємо, матч Динамо – Копенгаген відбудеться вже сьогодні, 24 жовтня, початок о 22:00.

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