Бендтнер сфотографувався повністю голим біля Атлантичного океану

Форвард Русенборга Ніклас Бендтнер набирається сил перед Лігою чемпіонів біля Атлантичного океану.

"Лорд Бендтнер" проводить відпочинок на Багамських островах біля Атлантичного океану, про що він засвідчив у своєму Інстаграм.

Ліга чемпіонів, кваліфікація: Селтік обіграв Русенборг, Аякс без проблем переміг Штурм

Данський нападник Русенборга виклав фото, де він повністю голий входить у воду, і підписав його "Aquaman", посилаючись до персонажа DC Comics.

1 серпня норвезький клуб зіграє матч-відповідь 2 кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів проти Селтіка. У Глазго клуб поступився з рахунком 1:3.

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