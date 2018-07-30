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Бендтнер сфотографувався повністю голим біля Атлантичного океану

21:08 262 Читать на русском
Бендтнер сфотографувався повністю голим біля Атлантичного океану
Ніклас Бендтнер / соцмережі

Форвард Русенборга Ніклас Бендтнер набирається сил перед Лігою чемпіонів біля Атлантичного океану.

"Лорд Бендтнер" проводить відпочинок на Багамських островах біля Атлантичного океану, про що він засвідчив у своєму Інстаграм.

Ліга чемпіонів, кваліфікація: Селтік обіграв Русенборг, Аякс без проблем переміг Штурм

Данський нападник Русенборга виклав фото, де він повністю голий входить у воду, і підписав його "Aquaman", посилаючись до персонажа DC Comics.

1 серпня норвезький клуб зіграє матч-відповідь 2 кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів проти Селтіка. У Глазго клуб поступився з рахунком 1:3.

Найгарячіша фанатка збірної Англії – вона до кінця пристрасно вболівала за команду "трьох левів"

Aquaman

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Ніклас Бендтнер Ніклас Бендтнер Русенборг Русенборг Світ
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