Мехді Бенатія продовжить свою кар'єру у Пармі, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у Twitter.

Парма офіційно звільнила Ліверані – останньою краплею став розгром від Маліновського і Ко

33-річний марокканець вже узгодив деталі особистого контракту з клубом. Термін співпраці розрахований до завершення нинішнього сезону і буде автоматично продовжений, якщо Парма збереже прописку у елітному італійському дивізіоні (після 18-ти турів 19-те місце).

Нагадаємо, Мехді виступав за Ювентус у 2016-2019 роках, після чого перебрався у катарський Аль-Духайль. Також Бенатія має досвід виступів у Серії А за Удінезе та Рому.

Інтер впевнено переміг Ювентус: фіаско Андреа Пірло, передчасність розмов про Скудетто, блискучий матч Відаля та Барелли