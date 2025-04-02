Бен Єддер знайшов собі новий клуб – він гратиме в країні союзника Росії у війні проти України
2 квітня 06:00 - Читать на русском
Екс-форвард збірної Франції Віссам Бен Єддер продовжить кар'єру в Ірані.
Іранський Сепахан на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нападника Віссама Бен Єддера. Трансфер відбувся на правах вільного агента. Деталі співпраці невідомі.
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Француз довгий час перебував без клубу. Останнім часом ім'я Бен Єддера було пов'язане з судами – на нього до суду подала колишня дружина, звинувативши форварда в домашньому насильстві.
Сепахан посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Ірану.
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