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Бен-Єддер відмовився від космічної пропозиції з Китаю

13:13 254 Читать на русском
Бен-Єддер відмовився від космічної пропозиції з Китаю
Віссам Бен-Єддер / Reuters

Нападник Севільї не наважився на переїзд в Піднебесну цього літа.

Віссам Бен-Єддер відмовив китайському Бейцзін Гоань, інформує L'Еquipe.

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Французу запропонували 12 мільйонів євро на рік, однак навіть така сума не переконала його у необхідності переїзду в Китай. Форвард планує залишитися в Севільї ще щонайменше на один сезон. Його чинний контракт з андалусійцями розрахований до 2021 року.

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У минулому сезоні Ла Ліги Бен-Єддер відзначився 18 голами і 9 асистами, що дозволило йому посісти шосту сходинку бомбардирських перегонів чемпіонату Іспанії.

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Теги
Іспанія Трансфери Китай Севілья Севілья Віссам Бен-Єддер Віссам Бен-Єддер Бейцзін Гоань Бейцзін Гоань
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