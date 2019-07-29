Бен-Єддер відмовився від космічної пропозиції з Китаю

Нападник Севільї не наважився на переїзд в Піднебесну цього літа.

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Французу запропонували 12 мільйонів євро на рік, однак навіть така сума не переконала його у необхідності переїзду в Китай. Форвард планує залишитися в Севільї ще щонайменше на один сезон. Його чинний контракт з андалусійцями розрахований до 2021 року.

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У минулому сезоні Ла Ліги Бен-Єддер відзначився 18 голами і 9 асистами, що дозволило йому посісти шосту сходинку бомбардирських перегонів чемпіонату Іспанії.