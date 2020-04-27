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Бен-Єддер може перебратися до АПЛ або Прімери – Монако має єдиний шанс втримати форварда

27 квітня 16:26 172 Читать на русском
Бен-Єддер може перебратися до АПЛ або Прімери – Монако має єдиний шанс втримати форварда
Віссам Бен-Єддер / AFP

Нападник французького Монако Віссам Бен-Єддер у найближче трансферне вікно ризикує опинитися в епіцентрі полювання європейських грандів.

Провідні клуби Англії та Іспанії претендують на форварда збірної Франції, повідомляє AS.

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Бен-Єддер може оформити повернення до Ла Ліги, де вже захищав кольори Севільї. На Піренеях у його послугах зацікавлені Реал, Атлетіко та Валенсія. Інший варіант 28-річного нападника – переїзд на Туманний Альбіон. Інтерес до Бен-Єддера проявляють обидва манчестерські гранди, а також Ліверпуль і Арсенал.

Останнім шансом втримати його в Монако є потрапляння княжого клубу до єврокубків. На вимушену паузу монегаски пішли на 9-му місці в Лізі 1.

До слова, Віссам Бен-Єддер у нинішньому сезоні провів 31 матч у всіх турнірах, у яких забив 19 м'ячів.

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