Бен Арфа судитиметься з ПСЖ – на кону 8 млн євро

Колишній півзахисник ПСЖ, а нині гравець Ренна Хатем Бен Арфа має фінансові претензії до колишнього клубу.

Хатем Бен Арфа подав в суд на паризький клуб, повідомляє RMC.

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31-річний хавбек вважає, що ПСЖ наніс шкоду його кар'єрі відсторонивши гравця від основної команди у другій половині сезону 2017/18. Француз вимагає від колишнього клубу 8 млн євро.

Нагадаємо, Бен Арфа перейшов у ПСЖ в 2016 році, а в 2018-му приєднався до Ренна на правах вільного агента. В сезоні 2017/18 півзахисник не провів за паризький клуб жодного матчу через конфлікт з тодішнім наставником Унаї Емері.

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