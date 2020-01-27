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Бен Арфа продовжить кар'єру в Ла Лізі – скандальний гравець здивував вибором нового клубу

16:23 817 Читать на русском
Бен Арфа продовжить кар'єру в Ла Лізі – скандальний гравець здивував вибором нового клубу
Хатем Бен Арфа / RMC

Колишній нападник збірної Франції, ПСЖ та низки європейських клубів Хатем Бен Арфа близький до підписання контракту з представником іспанської Ла Ліги.

Гравець узгодив деталі контракту з Валядолідом, інформує Mundo Deportivo. Найближчим часом Бен Арфа підпише контракт, який буде розрахований до закінчення поточного сезону.

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Нагадаємо, що зараз Бен Арфа перебуває в статусі вільного агента. Останнім його клубом був французький Ренн, за який він зіграв 26 матчів і забив 7 голів у минулому розіграші Ліги 1.

Раніше з'являлася інформація про інтерес до Бен Арфа з боку Сент-Етьєна та Фіорентини. Гравець також мав пропозиції з Саудівської Аравії і Китаю, але не захотів покидати Європу.

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