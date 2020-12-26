"Марсело дійсно проводить розіграш лотереї. Кожен отримує квиток з номером. Це не для гравців або фізіотерапевтів, а для персоналу за межами тренувального поля. Наприклад, для працівників на кухні, місцевого персоналу або офісних співробітників.

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У них є шанс щось виграти. У минулому році екіпірувальник виграв автомобіль. Це був Volkswagen Golf, або Fiat, або щось в цьому роді. Не знаю, чи купив його Марсело сам, але розіграші проводить він. Тому, припускаю, що так.

Ми, футболісти, не граємо в цьому ніякої ролі, але він робить це для персоналу, щоб зберегти його. Це дійсно чудово. Я ніколи не чув про це раніше, тому це було чудово, коли я це побачив", – поділився Бемфорд у клубному подкасті.

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