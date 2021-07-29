Оборонець Ектор Бельєрін, вочевидь, не гратиме за лондонський Арсенал у новому сезоні. Він близький до повернення на батьківщину.

Латераль незабаром може стати "матрацником", повідомляє Marca.

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Агент Бельєріна в британській столиці веде перемовини про трансфер свого клієнта. Атлетіко – головний претендент на іспанця. Нав'язати конкуренцію мадридцям намагається міланський Інтер. Чемпіон Італії продовжує пошуки дешевої заміни Ашрафу Хакімі.

До слова, на професіональному рівні Ектор Бельєрін виступав лише на Туманному Альбіоні, хоча виховувався в академії Барселони до 16 років. У сезоні 2020/21 він провів 35 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 4 асисти.

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