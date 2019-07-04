Бельєрін повернувся до тренувань – він не грав півроку

Оборонець лондонського Арсенала Ектор Бельєрін відновив тренування після розриву хрестоподібних зв'язок.

Іспанець почав займатися у тренажерному залі після важкої травми. Відповідне відео з'явилося в офіційному твіттері Арсенала.

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"Сумував за цим місцем. Починаємо працювати", – коротко прокоментував своє повернення до роботи Бельєрін. Оборонець зазнав травми ще в січні. Через тривале відновлення він може пропустити старт нового сезону.

У минулому чемпіонаті Англії в активі Ектора Бельєріна 19 матчів, у яких він віддав 5 результативних передач.