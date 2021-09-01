Бельєрін офіційно перебрався на батьківщину
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Досвідчений оборонець Ектор Бельєрін покинув лондонський Арсенал заради виступів у чемпіонаті Іспанії.
Фулбек виступатиме за Бетіс, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Севільці взяли Бельєріна в оренду до кінця сезону. Угода з "канонірами" не передбачатиме ані зобов'язання, ані опції викупу. Уродженець Барселони вперше виступатиме на професіональному рівні в рідній Іспанії. У 16 він переїхав із Ла Масії до академії Арсенала.
Відзначимо, що в нинішньому сезоні Ектор Бельєрін ще не виходив на поле.
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