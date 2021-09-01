Фулбек виступатиме за Бетіс, повідомляє офіційний сайт клубу.

Реал оформив перехід Камавінга

Севільці взяли Бельєріна в оренду до кінця сезону. Угода з "канонірами" не передбачатиме ані зобов'язання, ані опції викупу. Уродженець Барселони вперше виступатиме на професіональному рівні в рідній Іспанії. У 16 він переїхав із Ла Масії до академії Арсенала.

Відзначимо, що в нинішньому сезоні Ектор Бельєрін ще не виходив на поле.

Трансферний дедлайн, літо-2021: новачок у Динамо, в очікуванні фінальних переходів – LIVE