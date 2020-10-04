Белуце пройшов медогляд перед переходом в Динамо – Суркіс обіцяє й інші трансфери
21:27 - Читать на русском
Президент київського клубу підтвердив, що найближчим часом склад команди поповниться новими футболістами.
За словами Суркіса, склад Динамо поповнить румунський хавбек Тудор Белуце, перехід якого вже фактично узгоджений.
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"Наскільки мені відомо, румун вже пройшов медобстеження. Візьмемо його в оренду. Не знаю, що ще має статися, але, думаю, що трансферів буде більше", – розповів президент Динамо в ефірі програми Профутбол Digital.
Нагадаємо, раніше Суркіс заявляв, що після виходу в груповий турнір ЛЧ Динамо може підписати кількох нових виконавців.
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