За словами Суркіса, склад Динамо поповнить румунський хавбек Тудор Белуце, перехід якого вже фактично узгоджений.

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"Наскільки мені відомо, румун вже пройшов медобстеження. Візьмемо його в оренду. Не знаю, що ще має статися, але, думаю, що трансферів буде більше", – розповів президент Динамо в ефірі програми Профутбол Digital.

Нагадаємо, раніше Суркіс заявляв, що після виходу в груповий турнір ЛЧ Динамо може підписати кількох нових виконавців.

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