"Чи правда, що Луческу відсилав за мною особистий літак і ми разом полетіли до Румунії? І так і ні. Історія дещо перебільшена. Я дійсно тоді прилетів до Києва завершити переговори і пройти медобстеження.

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Після цього повинен був повертатися в Румунію, в табір молодіжної збірної. А Луческу також планував в цей день летіти додому в Бухарест. Він запропонував. Так все і сталося. Можна сказати, він підвіз мене. Цей чартер не був призначений саме для мене.

Я не одразу дав згоду на перехід в Динамо? Не зовсім так. Я знав про інтерес Динамо десь за місяць до переходу сюди. Але пропозиція надійшла не відразу. Ніколи не говорив, що не хотів би грати тут, Динамо – великий клуб з чудовою історією, тренером і уболівальниками. Для мене це великий виклик. Та й хто не хоче грати в ЛЧ?

Для мене завжди було мрією зіграти в АПЛ, ця мрія досі присутня, оскільки у мене досі є контракт з Брайтоном. За домовленістю я повинен повернутися в Брайтон після завершення сезону. Але це футбол, ти ніколи не знаєш, що може статися.

Динамо орендувало без права на викуп? Вірно. Але це футбол. Подивимося що буде далі. Моє майбутнє в наступному сезоні для мене загадка. Все змінюється дуже швидко, я готовий до будь-якого результату", – поділився Белуце в інтерв'ю Sportarena.

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