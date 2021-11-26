Півзахисник Брайтона Тудор Белуце може спробувати свої сили у румунській першості.

Опорник не зіграв жодного матчу за Брайтон у поточному сезоні, а тому готовий перебратись до Універсітаті Крайови, повідомляє Prosport.ro.

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Румунський клуб розпочне переговори з "чайками" та готовий виплатити скромну грошову компенсацію, аби придбати Белуце вже у січні 2022 року. Контракт Тудора з Брайтоном розрахований до літа 2022 року, тож якщо англійці відхилять пропозиції, то екс-гравець Динамо може змінити клуб на правах вільного агента.

Нагадаємо, 22-річний півзахисник перейшов у Динамо в жовтні 2020 року на правах оренди з Брайтона. Загалом Белуце зіграв три офіційні матчі за основу киян, провівши сумарно на полі лише дев'ять хвилин.

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