Белуце: Луческу – великий тренер, щасливий працювати під його керівництвом
Півзахисник Динамо Тудор Белуце, права на якого належать Брайтону, прокоментував свій перехід до київського клубу.
"Я дуже щасливий, що клубам вдалося домовитися. Задоволений бути тут, це були непрості переговори. Я вже не можу дочекатися знайомства з майбутніми партнерами. Також хочу побачити Київ і Україну.
Дебют Белуце в Динамо: ЗМІ розкрив деталі першого матчу румуна у футболці "біло-синіх"
Дуже важливо, коли тренер особисто зацікавлений у футболіста. Луческу – великий тренер. Щасливий працювати під його керівництвом. Я можу у нього багато чому навчитися. Моя основна позиція – опорний півзахисник, але можу зіграти і в центрі оборони. Буду робити все, щоб якомога краще показати себе в Динамо", – поділився Белуце в інтерв'ю Профутбол.
Нагадаємо, Тудор Белуце нещодавно перебрався в Динамо на правах оренди, а його контракт належить Брайтону. Термін угоди з киянами – до кінця сезону 2020/21.
Перший іноземець Луческу в Динамо – забив Челсі з центра поля і може зіграти з Україною на Євро