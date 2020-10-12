"Я дуже щасливий, що клубам вдалося домовитися. Задоволений бути тут, це були непрості переговори. Я вже не можу дочекатися знайомства з майбутніми партнерами. Також хочу побачити Київ і Україну.

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Дуже важливо, коли тренер особисто зацікавлений у футболіста. Луческу – великий тренер. Щасливий працювати під його керівництвом. Я можу у нього багато чому навчитися. Моя основна позиція – опорний півзахисник, але можу зіграти і в центрі оборони. Буду робити все, щоб якомога краще показати себе в Динамо", – поділився Белуце в інтерв'ю Профутбол.

Нагадаємо, Тудор Белуце нещодавно перебрався в Динамо на правах оренди, а його контракт належить Брайтону. Термін угоди з киянами – до кінця сезону 2020/21.

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