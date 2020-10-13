Збірна Румунії U-21 у черговому турі відбору до молодіжного Євро-2021 зустрічалась з однолітками з Мальти. Після першого тайму прямі конкуренти збірної України громили свого суперника з рахунком 4:0.

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Румунський новачок киян Тудор Белуце з'явився у стартовому складі своєї збірної, однак не зміг завершити навіть перший тайм. Він примудрився протягом десяти хвилин заробити дві необов'язкові жовті картки (на 25-й і 34-й хвилинах) і був вилучений з поля. До слова, матч закінчився впевненою перемогою румунів 4:1.

Нагадаємо, Белуце нещодавно перебрався в Динамо на правах оренди, а його контракт належить Брайтону. Термін угоди з киянами – до кінця сезону 2020/21. Проти підопічних Руслана Ротаня Тудор не зіграв, просидівши увесь матч у запасі.

Румунія у турнірній таблиці групи 8 йде другою, Мальта замикає шістку.

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