"Мені дуже сподобалася збірна України, як вона грає. Якість гри дуже висока. Футболісти грають у відомих клубах. Думаю, є дуже добрий потенціал і майбутнє. Нам не пощастило. Ми могли краще зіграти, щоб результат був задовільний. Гра була дуже інтенсивна. Вважаю, пенальті не було. Але ми будемо гідно йти далі з піднятою головою.

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Для нас гра була дуже важлива, адже якби ми виграли, то гарантували б собі путівку на чемпіонат Європи. Ми знаємо команду України, її тактику. Вони грали так само, як і останні дві гри. Тому нічого нового для нас не було. Я не розчарований грою, адже єдиний гол був забитий з пенальті.

Белуце? Можливо, він зіграє у наступному матчі. Це чудовий гравець. І я впевнений, що ми побачимо це в Динамо", – цитує Муту Динамоманія.

Нагадаємо, півзахисник молодіжної збірної Румунії Тудор Белуце нещодавно перебрався в Динамо на правах оренди, а його контракт належить Брайтону. Термін угоди з киянами – до кінця сезону 2020/21. Проти підопічних Руслана Ротаня Белуце не зіграв, просидівши увесь матч у запасі.

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