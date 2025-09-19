Серія А, 4-й тур

Лечче – Кальярі – 1:2

Голи: Габріел, 5, – Белотті, 33, 71 (пенальті)

Програму четвертого туру Серії А відкрив матч Лечче проти Кальярі. Господарі дуже хотіли покращити своє турнірне становище, адже перед початком зустрічі посідали останнє місце в таблиці. Це прагнення вилилося у швидкий гол – вже на 5-й хвилині захисник Лечче Тьягу Габріел скористався жахливою грою Кальярі в обороні й впритул розстріляв ворота, відкривши рахунок. Кальярі відігрався ще в першому таймі – Андреа Белотті скористався аналогічним подарунком захисту Лечче і без перешкод замкнув простріл у порожні ворота.

Другий тайм пройшов у в’язкій боротьбі, команди помітно фізично підсіли, стало набагато більше порушень. Зрештою, один з фолів і вирішив долю зустрічі: за іронією долі, автор забитого м’яча у ворота Кальярі Тьягу Габріел необережно зіграв у штрафному майданчику і сфолив проти Андреа Белотті. Після перегляду VAR суддя вказав на 11-метрову позначку, і сам постраждалий реалізував вирок. Лечче намагався зрівняти рахунок, але марно. Кальярі перемагає Лечче, який точно залишиться на останньому місці після четвертого туру Серії А.

