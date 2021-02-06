Непересічний епізод трапився під час матчу Аталанта – Торіно (3:3) в рамках 21-го туру Серії А.

Капітан "биків" Андреа Белотті на 33-й хвилині зустрічі у боротьбі з Крістіаном Ромеро впав на газон біля штрафного майданчика Аталанти. Арбітр призначив штрафний, і дав захиснику бергамасків жовту картку.

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Врятував ситуацію сам Белотті. Форвард визнав, що Ромеро його не торкався, і туринці не стали виконувати штрафний, а віддали м'яч супернику. Цікаво, що на той момент Торіно програвав з рахунком 0:3.

Схоже, фортуна любить чесність, адже гості ще до перерви зуміли відквитати два м'ячі (один із них забив Белотті), а у другому таймі зуміли уникнути поразки.