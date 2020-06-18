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Белотті може опинитися в Інтері

00:15 - Читать на русском
Белотті може опинитися в Інтері
Андреа Белотті / LaPresse

Лідер італійського Торіно Андреа Белотті в найближче трансферне вікно може перейти в міланський Інтер.

"Нерадзуррі" після кількох трансферних невдач зацікавились форвардом збірної Італії, повідомляє Transfermarketweb.

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Торіно не збирається продавати Белотті, який має ще 2 роки за контрактом із туринцями. Позиція самого капітана "биків" наразі невідома, проте черговий невдалий сезон рідної команди може простимулювати перехід Белотті до складу одного з грандів Серії А. Раніше нападником активно цікавився Наполі.

У нинішньому сезоні Андреа Белотті провів 31 матч у всіх турнірах, у яких забив 15 м'ячів.

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Теги
Італія Трансфери Інтера Андреа Андреа Белотті Інтер Інтер Торіно Торіно Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії
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