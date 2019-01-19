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Белотті – пріоритетний варіант на заміну Арнаутовіча у Вест Хемі

19:19 477 Читать на русском
Белотті – пріоритетний варіант на заміну Арнаутовіча у Вест Хемі
Марко Арнаутовіч / reuters

Форвард Торіно Андреа Белотті може продовжити кар'єру на Туманному Альбіоні.

За інформацією Sky Sports, Вест Хем розглядає можливість запрошення у Лондон італійського нападника Андреа Белотті. У Вест Хемі вважають, що Белотті той нападник, який зможе замінити Арнаутовіча.

Декілька італійських клубів вже полювали за Андреа, однак Торіно не хоче відпускати форварда в італійську команду. Повідомляється, що Торіно хоче виручити за свого гравця щонайменше 60 млн євро.

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До слова, Марко наразі за крок від переходу в китайський клуб. Нагадаємо, Арнаутовіч перейшов у Вест Хем влітку 2017 року. У 53 матчах він забив 19 м'ячів і зробив 10 гольових передач.

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