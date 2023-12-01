У матчі Ла Ліги з Райо Вальєкано (0:0), який було зіграно 5 листопада, універсальний півзахисник "бланкос" Джуд Беллінгем отримав вивих. Як інформує The Athletic, у таборі мадридського клубу вважають, що у гравця є ризик рецидиву – що молодший футболіст, то вища ймовірність повторного вивиху.

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Повідомляється, що вирішити цю проблему може тільки операція, за підсумками якої Джуд не зможе грати мінімум два місяці. "Рано чи пізно гравцеві, ймовірно, доведеться перенести операцію, проте почекати можна день, тиждень, сезон або довше", – йдеться в матеріалі.

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