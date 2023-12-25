Хорватський лікар Реала Ніко Міхіч був занадто необережний із Джудом Беллінгемом, за що поплатився посадою.

У матчі з Райо Вальєкано 5 листопада Джуд Беллінгем вивихнув плече. Лікар "бланкос" Ніко Міхіч повідомив головному тренеру команди Карло Анчелотті про те, що англієць може повернутися в стрій за кілька днів до гри з Брагою в Лізі чемпіонів. У підсумку італійський фахівець включив Джуда в заявку, але не випустив на поле.

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У наступному матчі Реала з Валенсією Беллінгем уже був відсутній у заявці, як і в матчах збірної Англії. Як інформує Relevo, Реал вирішив проконсультуватися щодо Беллінгема з лікарем Мануелем Лейєсом. Мадридський клуб довіряє йому після успішних операцій Едера Мілітао і Тібо Куртуа на початку цього сезону.

Лейєс заявив, що Реалу не варто було дозволяти Беллінгему грати в матчі з Брагою. Англійцю слід було заборонити тренування в загальній групі протягом 10 днів, адже ризик повторного вивиху плеча був надто великий.

Повідомляється, що президент клубу Флорентіно Перес був розлючений через те, що Міхіч занадто легковажно поставився до травми зіркового гравця. Хорватського лікаря було звільнено через кілька днів після домашнього матчу Реала з Брагою.

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