Півзахисник Борусії Д Джуд Беллінгем все ближчий до омріяного переходу в Мадрид.

Реал стежить за Беллінгемом з 2019 року та періодично контактує з англійцем щодо можливого трансферу. Так, керівництво "вершкових" попросило Джуда не продовжувати контракт з Борусією Д (який розрахований до червня 2025 року – прим.) минулого літа, повідомляє Marca.

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Англієць так і зробив попри великий тиск, паралельно відхиливши пропозицію Ліверпуля, який дуже хотів підписати таланта. Цей крок вчергове показує, що хавбек хоче перебратись саме до Реала.

Раніше повідомлялось, що Реал бачить у Беллінгемі заміну Модрічу. До цього мадридці придбали Чуамені та Кавамінгу, які мають стати заміною для Каземіро (вже у МЮ – прим.) та Крооса.

До слова, у поточному сезоні Джуд зіграв у 10 матчах за Борусію Дортмунд, відзначившись 3 голами. Transfermarkt оцінює хавбека в 90 млн євро.

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